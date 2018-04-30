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SKAY TRANS

С Нами не нужно ходить пешком!

Пассажирские автобусы - Украина⇔Крым Краснодар⇔Крым Украина⇔Москва

Планируете провести отпуск, деловые переговоры или уик-энд на Крымском побережье?! Но не знаете, как добраться до любимого курорта быстро и комфортно? Есть решение! Ежедневно автобус Украина Крым осуществляет больше 100 рейсов. Регулярные пассажирские рейсы автобусов от 8 до 50 мест по расписанию с городов Украины, России, Европы и Крыма. Больше 100 маршрутов с крупных городов Крыма и Украины, России. Актуальное расписание и цены, выезды в любое время суток для удобства пассажиров, аренда легковых авто и микроавтобусов. Компания «Skay Trans» предлагает комфортабельные поездки с Украины автобусом в Крым, Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Европу.

Автобус Крым Украина

На протяжении длительного периода компания «Skay Trans» оказывает услуги по перевозке пассажиров автобусом из Крыма в Украину. Мы организовываем более 5 лет поездки с Крыма в Украину – Симферополь-Киев, Севастополь-Запорожье, Бахчисарай-Днепр, Ялта-Одесса, Алушта-Херсон, Евпатория-Мариуполь, Феодосия-Харьков, Судак-Николаев, Керчь-Полтава. На маршрутах работают только опытные водители со стажем больше 10 лет, автобусы импортных проверенных временем производителей (Mercedes, Volkswagen, Renault) На связи приветливые диспетчера готовые забронировать вам билет на автобус в Украину с Крыма.

Автобус Украина Крым

Ежедневно 365 дней в году, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю автобусы отправляются из городов Украины в Крым: Киев, Харьков, Запорожье, Мелитополь, Днепр(Днепропетровск), Одесса, Николаев, Херсон, Сумы, Черкассы, Кировоград(Кропивницкий), Кривой рог, Мариуполь и других городов Украины в Крым. В компании «Skay Trans» работают дисциплинированные, вежливые водители, имеющие большой стаж и опыт поездок в Крым. Это позволяет не только безопасно доставлять пассажиров в конечный пункт назначения, но и решать возникающие вопросы при пересечении пограничного и таможенного контроля.

Чтобы поездка автобусом Украина Крым и обратно с Крыма в Украину была безопасной, все транспортные средства(микроавтобусы, автобусы и легковые авто), выезжающие на маршрут, проходят регулярное сервисное обслуживание и технический осмотр на предмет выявления и устранения неисправностей.

Комфорт во время путешествия на автобус Крым Украина обеспечивают чистый, просторный салон, удобные регулируемые кресла с мягкими подголовниками, ремни безопасности, аудиосистема, Wi-Fi, TV, остановки на кофе брейк. Каждый автомобиль оборудован климат контролем, что позволяет охлаждать салон летом и прогревать его в зимний период.

Основные преимущества сотрудничества с компанией «Skay Trans»

Чтобы сделать поездку автобусом в Крым и обратно быстрой и удобной, обращайтесь в компанию-перевозчик «Skay Trans», основными преимуществами которой являются:

  • Ежедневные рейсы автобусов Украина-Крым-Украина, Москва-Украина-Москва.
  • Пассажирские перевозки Краснодар-Крым. Комфортабельные современные автобусы.
  • Бронирование билетов онлайн в обе стороны. Актуальное расписание и цены на билеты.
  • Безопасные и комфортные автобусы. Высококачественный сервис.

Чтобы заказать поездку, клиенту не нужно добираться в офис. Посетив сайт компании «Skay Trans», всего за несколько минут можно забронировать место на автобус Крым Украина, заполнив форму бронирования поездки. При возникновении дополнительных вопросов наши диспетчера предоставят профессиональную консультацию.

Если вы собрались путешествовать на автобус Украина Крым с маленькими детьми или в компании друзей, приглашаем воспользоваться услугами компании «Skay Trans», чтобы поездка на курорт принесла только положительные эмоции и хорошее настроение.

Позвонить с Крыма +79780939843
Позвонить с Украины +380673886683

Ежедневно мы осуществляем рейсы в популярных направлениях из:

Автобус в Крым

Как забронировать билет на автобус

Каждый желающий может самостоятельно ознакомиться с расписанием движения автобусов в Крым, Москву, Краснодар, Киев, Санкт-Петербург,Украину  и выбрать наиболее подходящий маршрут. Бронировать билеты можно предварительно и в обратном направлении.

Почему с нами поездки лучше

В Крым поездка со «Skay Trans» будет наилучшим решением. Уютные и чистые микроавтобусы оснащены кондиционерами, они доставят вас до места назначения быстро, поэтому в поездку можно отправляться с детьми. Отправляясь в Крым на нашем транспорте, вы ощутите нашу заботу и будете избавлены от пеших переходов в буферной зоне и пересадок. Наши машины находятся в прекрасном состоянии, поскольку проходят своевременное техобслуживание.

Если вы обратитесь в компанию «Skay Trans», без сомнений поездка с Украины в Крым на автобусе будет для вас не только комфортной, но и выгодной. При высоком качестве предоставляемых услуг по пассажирским перевозкам цены у нас достаточно демократичные и приемлемы для всех.

Поездки автобусом в Крым, Москву, Краснодар,Украину 2018-2020 с нами осуществляются на наиболее выгодных условиях для клиентов. К преимуществам нашей компании относятся:

Наши преимущества

Профессионализм

Грамотные и внимательные диспетчера! Все водители со стажем вождения более 10 лет. Обладают международным опытом поездок, что способствует быстрому решению вопросов при пересечении границы и таможни.

Ежендневные рейсы

Мы работаем 24/7 без выходных.
Больше 100 рейсов ежедневно в Крым и на Украину.
Регулярные рейсы Москва-Украина.
Пассажирские рейсы Крым Краснодар.

Комфорт и безопасность

TV | Wi-Fi | Климат-контроль. Каждое кресло в автомобиле раскладывается, оснащено удобными подголовниками и ремнями безопасности.
Для детей устанавливается авто кресло либо сертифицированные удерживающие устройства.

Выбор времени поездки

Графики подобраны оптимально для вашего удобства.
Выезды круглосуточно. Рейсы по графику поездов прибывающих в Новоалексеевку.
Аренда авто с водителем в удобное для вас время.

Консультация

Наши диспетчера ответят на все интересующие вопросы, возникающие в процессе планирования поездки.
В нашем блоге Skay Info актуальные статьи о поездках автобусом в Крым, Москву, Краснодар, Украину.

Бронирование онлайн

Всё очень просто на нашем сайте онлайн заказ вы сделаете за 5 кликов!
Выбирайте подходящий вам рейс и кликайте забронировать!
Хорошей поездки!

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Пассажирские перевозки Крым - Украина

Автобусы из Крыма в Украину

ул. Киевская, д. 4
295053, Крым, г. Симферополь

+79780939843 +79780939843

Пассажирские перевозки Украина - Крым

Автобусы из Украины в Крым

ул. Вокзальная улица, 3
03031, Украина, г. Киев

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