SKAY TRANS

С Нами не нужно ходить пешком!

Пассажирские автобусы - Украина⇔Крым Краснодар⇔Крым Украина⇔Москва

Планируете провести отпуск, деловые переговоры или уик-энд на Крымском побережье?! Но не знаете, как добраться до любимого курорта быстро и комфортно? Есть решение! Ежедневно автобус Украина Крым осуществляет больше 100 рейсов. Регулярные пассажирские рейсы автобусов от 8 до 50 мест по расписанию с городов Украины, России, Европы и Крыма. Больше 100 маршрутов с крупных городов Крыма и Украины, России. Актуальное расписание и цены, выезды в любое время суток для удобства пассажиров, аренда легковых авто и микроавтобусов. Компания «Skay Trans» предлагает комфортабельные поездки с Украины автобусом в Крым, Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Европу.

Автобус Крым Украина

На протяжении длительного периода компания «Skay Trans» оказывает услуги по перевозке пассажиров автобусом из Крыма в Украину. Мы организовываем более 5 лет поездки с Крыма в Украину – Симферополь-Киев, Севастополь-Запорожье, Бахчисарай-Днепр, Ялта-Одесса, Алушта-Херсон, Евпатория-Мариуполь, Феодосия-Харьков, Судак-Николаев, Керчь-Полтава. На маршрутах работают только опытные водители со стажем больше 10 лет, автобусы импортных проверенных временем производителей (Mercedes, Volkswagen, Renault) На связи приветливые диспетчера готовые забронировать вам билет на автобус в Украину с Крыма.

Автобус Украина Крым

Ежедневно 365 дней в году, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю автобусы отправляются из городов Украины в Крым: Киев, Харьков, Запорожье, Мелитополь, Днепр(Днепропетровск), Одесса, Николаев, Херсон, Сумы, Черкассы, Кировоград(Кропивницкий), Кривой рог, Мариуполь и других городов Украины в Крым. В компании «Skay Trans» работают дисциплинированные, вежливые водители, имеющие большой стаж и опыт поездок в Крым. Это позволяет не только безопасно доставлять пассажиров в конечный пункт назначения, но и решать возникающие вопросы при пересечении пограничного и таможенного контроля.

Чтобы поездка автобусом Украина Крым и обратно с Крыма в Украину была безопасной, все транспортные средства(микроавтобусы, автобусы и легковые авто), выезжающие на маршрут, проходят регулярное сервисное обслуживание и технический осмотр на предмет выявления и устранения неисправностей.

Комфорт во время путешествия на автобус Крым Украина обеспечивают чистый, просторный салон, удобные регулируемые кресла с мягкими подголовниками, ремни безопасности, аудиосистема, Wi-Fi, TV, остановки на кофе брейк. Каждый автомобиль оборудован климат контролем, что позволяет охлаждать салон летом и прогревать его в зимний период.

Основные преимущества сотрудничества с компанией «Skay Trans»

Чтобы сделать поездку автобусом в Крым и обратно быстрой и удобной, обращайтесь в компанию-перевозчик «Skay Trans», основными преимуществами которой являются:

Ежедневные рейсы автобусов Украина-Крым-Украина, Москва-Украина-Москва.

Пассажирские перевозки Краснодар-Крым. Комфортабельные современные автобусы.

Бронирование билетов онлайн в обе стороны. Актуальное расписание и цены на билеты.

Актуальное расписание и цены на билеты. Безопасные и комфортные автобусы. Высококачественный сервис.

Чтобы заказать поездку, клиенту не нужно добираться в офис. Посетив сайт компании «Skay Trans», всего за несколько минут можно забронировать место на автобус Крым Украина, заполнив форму бронирования поездки. При возникновении дополнительных вопросов наши диспетчера предоставят профессиональную консультацию.

Если вы собрались путешествовать на автобус Украина Крым с маленькими детьми или в компании друзей, приглашаем воспользоваться услугами компании «Skay Trans», чтобы поездка на курорт принесла только положительные эмоции и хорошее настроение.