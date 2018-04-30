Планируете провести отпуск, деловые переговоры или уик-энд на Крымском побережье?! Но не знаете, как добраться до любимого курорта быстро и комфортно? Есть решение! Ежедневно автобус Украина Крым осуществляет больше 100 рейсов. Регулярные пассажирские рейсы автобусов от 8 до 50 мест по расписанию с городов Украины, России, Европы и Крыма. Больше 100 маршрутов с крупных городов Крыма и Украины, России. Актуальное расписание и цены, выезды в любое время суток для удобства пассажиров, аренда легковых авто и микроавтобусов. Компания «Skay Trans» предлагает комфортабельные поездки с Украины автобусом в Крым, Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Европу.
На протяжении длительного периода компания «Skay Trans» оказывает услуги по перевозке пассажиров автобусом из Крыма в Украину. Мы организовываем более 5 лет поездки с Крыма в Украину – Симферополь-Киев, Севастополь-Запорожье, Бахчисарай-Днепр, Ялта-Одесса, Алушта-Херсон, Евпатория-Мариуполь, Феодосия-Харьков, Судак-Николаев, Керчь-Полтава. На маршрутах работают только опытные водители со стажем больше 10 лет, автобусы импортных проверенных временем производителей (Mercedes, Volkswagen, Renault) На связи приветливые диспетчера готовые забронировать вам билет на автобус в Украину с Крыма.
Ежедневно 365 дней в году, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю автобусы отправляются из городов Украины в Крым: Киев, Харьков, Запорожье, Мелитополь, Днепр(Днепропетровск), Одесса, Николаев, Херсон, Сумы, Черкассы, Кировоград(Кропивницкий), Кривой рог, Мариуполь и других городов Украины в Крым. В компании «Skay Trans» работают дисциплинированные, вежливые водители, имеющие большой стаж и опыт поездок в Крым. Это позволяет не только безопасно доставлять пассажиров в конечный пункт назначения, но и решать возникающие вопросы при пересечении пограничного и таможенного контроля.
Чтобы поездка автобусом Украина Крым и обратно с Крыма в Украину была безопасной, все транспортные средства(микроавтобусы, автобусы и легковые авто), выезжающие на маршрут, проходят регулярное сервисное обслуживание и технический осмотр на предмет выявления и устранения неисправностей.
Комфорт во время путешествия на автобус Крым Украина обеспечивают чистый, просторный салон, удобные регулируемые кресла с мягкими подголовниками, ремни безопасности, аудиосистема, Wi-Fi, TV, остановки на кофе брейк. Каждый автомобиль оборудован климат контролем, что позволяет охлаждать салон летом и прогревать его в зимний период.
Чтобы сделать поездку автобусом в Крым и обратно быстрой и удобной, обращайтесь в компанию-перевозчик «Skay Trans», основными преимуществами которой являются:
Чтобы заказать поездку, клиенту не нужно добираться в офис. Посетив сайт компании «Skay Trans», всего за несколько минут можно забронировать место на автобус Крым Украина, заполнив форму бронирования поездки. При возникновении дополнительных вопросов наши диспетчера предоставят профессиональную консультацию.
Если вы собрались путешествовать на автобус Украина Крым с маленькими детьми или в компании друзей, приглашаем воспользоваться услугами компании «Skay Trans», чтобы поездка на курорт принесла только положительные эмоции и хорошее настроение.
Каждый желающий может самостоятельно ознакомиться с расписанием движения автобусов в Крым, Москву, Краснодар, Киев, Санкт-Петербург,Украину и выбрать наиболее подходящий маршрут. Бронировать билеты можно предварительно и в обратном направлении.
В Крым поездка со «Skay Trans» будет наилучшим решением. Уютные и чистые микроавтобусы оснащены кондиционерами, они доставят вас до места назначения быстро, поэтому в поездку можно отправляться с детьми. Отправляясь в Крым на нашем транспорте, вы ощутите нашу заботу и будете избавлены от пеших переходов в буферной зоне и пересадок. Наши машины находятся в прекрасном состоянии, поскольку проходят своевременное техобслуживание.
Если вы обратитесь в компанию «Skay Trans», без сомнений поездка с Украины в Крым на автобусе будет для вас не только комфортной, но и выгодной. При высоком качестве предоставляемых услуг по пассажирским перевозкам цены у нас достаточно демократичные и приемлемы для всех.
Поездки автобусом в Крым, Москву, Краснодар,Украину 2018-2020 с нами осуществляются на наиболее выгодных условиях для клиентов. К преимуществам нашей компании относятся:
Грамотные и внимательные диспетчера! Все водители со стажем вождения более 10 лет. Обладают международным опытом поездок, что способствует быстрому решению вопросов при пересечении границы и таможни.
Мы работаем 24/7 без выходных.
Больше 100 рейсов ежедневно в Крым и на Украину.
Регулярные рейсы Москва-Украина.
Пассажирские рейсы Крым Краснодар.
Хорошая организация поездки, всё чётко и отлажено. Выбрали этого перевозчика, т.к. ехали с маленьким ребёнком и не пожалели. Автобусы комортные и удобные. Водители аккуратные и внимательные, приятный персонал. Рекомендуем
Я уже несколько раз пользовалась услугами “Скай Транс” . Мне все нравится, если возникают какие то проблемы их ту же решают. Чувствуешь себя в безопасности и комфортно. Спасибо!
В марте ехал с Киева в Ялту, хочу сказать спасибо диспетчерам и водителям за качественные услуги
Хочу поделится впечатлениями от поездки Краснодар -Днепр.
Машины комфортные(их было две,так как была пересадка в Симферополе),водители пунктуальные,посадка без опозданий.
Доехали быстро и с комфортом!
Минус-приехали на два часа раньше в Симферополь,от заявленного время прибытия.
В целом,поездкой доволен.Рекомендую компанию Скай Транс.